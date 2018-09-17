Ali öğretmen ders zilinin çaldığı gün toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Nacak, son yolculuğuna uğurlandı.

Elçibey İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görevini sürdüren evli ve 2 çocuk babası Nacak, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı ilerleyince perşembe günü hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nacak, dün yaşamını yitirdi.

Nacak'ın cenazesi bugün Ulu Camii'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Nacak'ın ailesi ve yakınları ile Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas İmam Hatip Lisesi'nde 1977 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Nacak, Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve İl Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevlerinde de bulunmuştu.