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Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Projesi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından başlatılan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Proje'sinin tanıtımı gerçekleştirildi.Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:52
Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Projesi
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından başlatılan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Proje'sinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, ecdadın gökyüzü ile yeryüzü arasında bağlantı kurduğunu söyledi.

Günümüzde uzay ile yapılan çalışmaların batı kökenli gibi göründüğünü ancak yapılan çalışmaların birçoğunun geçmişte Türk bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar olduğunu belirten Öztürk, "Siz gençlerimiz bunlara sahip çıkacak dedelerinizin mirasını bugün canlandıracaksınız. İlme hakim olan, ilim anahtarına hakim olan, dünyaya hakim olur.” dedi.

Okul Müdürü Mürsel Eroğlu da imam hatip liselerinde her alanda çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Projesi ile astronomik çalışmalar yapmayı planladıklarını anlatan Eroğlu, "İmkanlar ölçüsünde araştırma yapmayı ve dünyadaki projeleri incelemeyi istiyoruz. Müslüman bilim adamlarını da öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Astronomiye zamanında hizmet etmiş çığır açmış Takiyüddin Efendi'yi bugün tanıyacağız. İlimizdeki öğrencilerin de bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk tarihinde yer alan en önemli astronomlardan Takiyüddin'in hayatını anlatan bir canlandırma gerçekleştirildi.

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