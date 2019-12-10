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Alfa Romeo'da yılın son fırsatı

- Aralık ayı sonuna dek 2018 model yılına ait tüm Giulietta'larda 10 bin TL nakit indirimi fırsatından da yararlanılabiliyor

Genel 10.12.2019, 16:16
Alfa Romeo'da yılın son fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta'da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo açıklamasına göre, şirket, yılın son kampanyasını Giulietta için devreye alıyor.

Aralık ayı sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, benzinli Giulietta ve haricinde 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla ön plana çıkan 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.

Ayrıca kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

#Alfa Romeo
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