Alev Alev 2. bölüm tek parça izle! Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'de yeni yayın hayatında başlayan dizi Alev Alev izleyici tarafından araştırılıyor. İzleyiciler Alev Alev'in 3. bölüm fragmanını merak ediyor.



Alev Alev 2. bölüm izle





Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?SHOW TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Alev Alev Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev her Perşembe Show TV'de!