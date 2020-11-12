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Alev Alev 2. bölüm tek parça canlı izle! Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SHOW TV'nin yeni dizisi Alev Alev 2. bölümüyle ekranlara geldi. Tomris'in Çiçek'e 'Kızımın yerine geç' demesi izleyiciyi şoke etti. Peki ama Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Genel 12.11.2020, 16:20
SHOW TV'de yeni yayın hayatında başlayan dizi Alev Alev izleyici tarafından araştırılıyor. İzleyiciler Alev Alev'in 3. bölüm fragmanını merak ediyor.
Alev Alev 2. bölüm izle
Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SHOW TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Alev Alev Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev her Perşembe Show TV'de!