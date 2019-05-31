Alev alan otobüs son anda söndürüldü

KONYA (AA) - Kulu İlçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs söndürüldü.
Ankara'dan Konya'ya giden Metro Firmasına ait 42 UZ 642 plakalı yolcu otobüsünün Kulu makası yanında motor bölümünden dumanlar çıktığını gören kara yolunda seyir halindeki sürücüler korna çalarak otobüs şöförünü uyardı. Otobüsü durduran sürücü kapıları açarak yolcuları indirdi.
Otobüs yolcularından Ömer Akan gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Otobüs durduktan sonra içeri duman gelmeye başladı. Dumandan etkilenmeden otobüsü terk ettik. Trafik ekipleri sağ olsunlar süratle müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri gelmeden söndürdüler."