Albay Tataroğlu'ndan Köksal'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tataroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, güzel bir Anadolu kenti olan Sivas'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Göreve başladığım günden itibaren kamu kurumlarının idarecileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Sivas halkı bana çok yakınlık gösterdi ve ziyaretlerde bulundu. Jandarma teşkilatı olarak merkez ve ilçelerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Birlik Başkanımız Beşir Köksal'a göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Köksal da ziyaretten memnun olduğunu aktardı, esnaf teşkilatının kamu kurum ve kuruluşları ve güvenlik güçleri ile her zaman uyumlu çalıştığını kaydederek, bundan sonra da birlikte ve uyumlu çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Köksal, ziyaretin sonunda Tataroğlun'a Sivas el sanatlarından hediye etti.





