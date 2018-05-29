Albaraka Türk'ten

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, zekât vermek isteyenlere pratik ve doğru bir hesaplama imkânı sunan "Zekât Asistanı" internet uygulamasını hayata geçirdi.

Albaraka Türk tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, hayata geçirdiği "Zekât Asistanı" internet uygulamasıyla sektöründe bir ilke daha imza attı.

Zekât vermek isteyip de hesaplama konusunda sıkıntı yaşayan kişilere yardımcı olmayı hedefleyen "Zekât Asistanı" dijital uygulamasıyla, dini vecibesini yerine getirmek isteyenler, daha pratik ve doğru hesaplama imkânına kavuşacak. Hesaplama işleminin ardından dileyenler zekâtlarını anlaşmalı vakıf ve derneklere ödeyebilecek.

Albaraka Keşfet Kurum İçi Girişimcilik programıyla, Avrupa Dijital Bankacılık servisinde çalışan Melih Turan tarafından hayata geçirilen "Zekât Asistanı" internet uygulaması, Albaraka Türk internet şubesinde kullanılabiliyor. Projenin ikinci aşamasında, uygulama Albaraka Türk mobil şubesinde de kullanıma açılacak.

Hesaplama algoritması oluşturulurken İslam hukukunun temel kaynaklarına başvurulan "Zekât Asistanı" için, Prof. Dr. Abdul Sattar Abu Guddah, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Ahmed Mohyuiddin Ahmed, Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in aralarında bulunduğu Albaraka Türk Danışma Kurulundan icazet alındı.







- "Dijitalin her alanında insana dokunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kişinin kazanç elde etme biçimine göre şekillenen zekâtı hesaplamanın insanlar için çoğu zaman kolay olmadığını ifade etti.

"Zekât Asistanı" uygulamasıyla insanlara yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Utku, şunları kaydetti:

"Bu tür geleneksel işlemlerin dijitalleşmesi, bizim gibi insanlara dijital alanda da dokunmak isteyen bir kurum için büyük bir önem taşıyor. Başarılı bir kurum içi girişimcilik örneği olan bu proje insan kıymetimizin girişimcilik ruhu ve yetkinliğini göstermesi açısından da önemli. Aynı zamanda güzel bir sosyal inovasyon örneği de olan bu proje, ürün ve hizmetlerimizin dijitalleşmesinde sosyal faydayı da gözettiğimizin en büyük göstergesi oldu. Bu projeyi Almanya'da hayata geçirdiğimiz dijital katılım bankacılık hizmetimiz insha ile Avrupa'ya da yayacağız."

"Zekât Asistanı" projesini hayata geçiren Avrupa Dijital Bankacılık Servisi çalışanı Melih Turan ise zekâtla ilgili birçok İslam ülkesinde hesaplama, toplama ve dağıtma konusunda devlete bağlı veya özerk kurumlar bulunduğuna dikkati çekerek, ancak Türkiye'de toplama ve dağıtma dışında hesaplama ve standartlar konusunda çok fazla mesafe katedilemediğini kaydetti.

Basit gibi görünen ama arka planında çok fazla ayrıntısı olan bu konuyu katılım bankacılığı açısından gündeme getirdiklerine işaret eden Turan, "Bankamızın dijitalleşmeyle ilgili ortaya koyduğu vizyondan ilham alarak, arkasında çok ciddi hesaplama algoritmaları olan pratik ve etkili bir uygulamayı hayata geçirdik. Bu konuda Türkiye'de öncü olurken, aynı zamanda İslami fintechlerin de önünü açacağımıza inanıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.







