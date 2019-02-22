Albaraka Türk'ten Türkiye'nin geleceği çocuklar için

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirdiği "Akıllı Gelecek Projesi" ile Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki 31 ilde Akıl & Zeka Oyunları Atölyesi kuruyor, tamamı ahşap olan oyun setlerini okullara hediye ediyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonunun bir parçası olarak, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile "Akıllı Gelecek Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Ankara Pursaklar’daki bir ortaokulda gerçekleştirilen açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İletişim Daire Başkanı Muhammed Sadık Arslan, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Albaraka Türk Katılım Bankası Stratejik Planlama Müdürü Osman Çelebi ile çok sayıda yetkili katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında resmi müfredat kapsamına alınan ancak gerekli materyal eksiğinden ötürü okullarda uygulamaya geçişinde zorluklar yaşanan Zeka Oyunları seçmeli dersi; Albaraka Türk’ün "Akıllı Gelecek Projesi" ile Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki 31 okulda hayata geçiyor.

Topluma değer katan projelere büyük destek veren Albaraka Türk, geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hayata geçirdiği "Güçlü Hafıza Güçlü Gelecek Projesi" ile hafıza teknikleri ve pratik öğrenme buluşmaları düzenleyerek yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmıştı.





- 32 haftalık tavsiye müfredat okul öğretmenleriyle paylaşılacak





Proje çerçevesinde Albaraka Türk, öğrencilerin zihinsel gelişimleri açısından faydaları bilimsel olarak ispatlanmış; algılama, sorgulama, strateji geliştirme, dikkat ve farkındalık konularında sürdürülebilir, ölçülebilir ve kalıcı kazanımlar elde edilmesi amacıyla tamamı ahşap akıl ve zeka oyunlarını okullara hediye etmek üzere çalışmalarını tamamladı.

Proje kapsamında, 6 farklı akıl ve zeka oyunu, 105 parçalık setler halinde okullara hediye edilecek ve oyunların bir eğitim öğretim yılı boyunca uygulanabilmesini sağlayacak olan 32 haftalık tavsiye müfredat okul öğretmenleriyle paylaşılacak.

Ziyaret edilen okullarda Türkiye Hafıza Şampiyonu Psikolog Mücahit Aköz tarafından "Zekâ ve Öğrenme" başlıklı bir sunum da gerçekleştirilecek.

Albaraka Türk "Akıllı Gelecek Projesi"nin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2023 vizyonu dahilinde duyurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile paralel olarak yürütülmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Stratejik Planlama Müdürü Osman Çelebi, "Bankamızın değerlerini tümüyle yansıttığına inandığımız bu projenin hayata geçirilmesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ve projenin duyurulduğu andan itibaren beklentimizin çok üzerinde ilgi gösteren okullarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Albaraka Türk olarak topluma değer katan projeleri desteklemekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.



