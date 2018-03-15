Albaraka Türk'ten 35 milyon dolarlık anlaşma

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Saudi Export Program (SEO) ile 35 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşması imzaladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre Albaraka Türk, Suudi Arabistan'ın petrol dışındaki mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlayan Saudi Export Program ile 35 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşması imzaladı.

Böylece kurumsal müşteriler tarafından, Suudi Arabistan menşeli petrol ve ham petrol harici ürün ithalatı, 375 günden üç yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla kullanılabilecek.

Bu işbirliği ile küçük ve orta ölçekli müşterilerine, maliyeti düşük orta ve uzun vadeli borçlanma imkanı sağlayan Albaraka Türk, anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'dan ithalat yapan Türk firmalarına, tüketim ve bozulmayan gıda malzemeleri ve endüstriyel hammaddeler için bir yıla kadar, uzun ömürlü bozulmayan gıda malzemeleri, tüketim malzemeleri, işlenmiş ürünler ve yedek parçalar için üç yıla kadar vade imkanı tanımaya devam edecek.

Albaraka, 2008 yılında Suudi Arabistan'ın petrol dışındaki mallarının ihracatını arttırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş olan SEP ile 5 milyon dolar limitle başlayan ve iki kurum arasında 10 yıldır devam eden özverili ilişki, 35 milyon dolar tutarındaki bu yeni anlaşma ile pekiştirildi.

Açıklamaya göre imzalanan bu anlaşmanın, aynı zamanda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

İmza törenine Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitçioğlu, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah ve SEP Genel Müdürü Ahmed Al-Ghannam katıldı.