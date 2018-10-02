İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte, faizsiz dijital bankacılık hizmeti "insha"nın yeni yüzünü tanıttı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti olan "insha" ilk olarak Almanya'da, daha sonra Avrupa çapında dijital katılım bankacılığı hizmetleri sunacak.

"insha", Berlin'deki solarisBank AG'nin temel bankacılık altyapısı üzerinde geliştirildi.

İlk aşamada "insha", hesap açma, hesap yönetimi, banka kartı işlemleri, ödeme ve banka havaleleri gibi temel bankacılık hizmetleri sunacak. İkinci aşamada ise tüm katılım bankacılığı hizmetlerini dahil etmeyi planlayan Albaraka Türk, katılım bankacılığını, hem Avrupa'da hem de dijital ve geleneksel kanallarda yaymayı amaçlıyor.





- Yaşamı kolaylaştıran şubesiz bankacılık





Yalnızca dijital işlemleri ve ürünleri içeren "insha", fiziksel belgeler sunmak veya banka şubesine gitmek gibi gereksinimleri ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarına birkaç dakika içinde bir hesap açma imkanı sunuyor.

Sadece finansal hizmetler sunan bir uygulamadan ibaret olmayan "insha", kullanıcıların günlük yaşamlarına da odaklanarak zekat asistanı gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar da içeriyor.

"insha" ilk aşamada Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verecek ve gelecek dönemlerde, desteklenen dillere Arapçanın da eklenmesi planlanıyor. Kullanıcılar Appstore ve Google Play üzerinden "insha" uygulamasını doğrudan indirebiliyor. Ayrıca, "http://www.getinsha.com" web sitesinde, ürün ve hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sunuluyor.





- "insha, grubun tarihinde önemli bir dönüm noktası"





Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve dünyadaki en büyük İslami Bankacılık Grubu olan Al Baraka Bankacılık Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yousif, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin başarılarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Yousif, Albaraka Türk’ün Avrupa’da ilk kez şubesiz dijital bankacılık hizmeti sunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şüphesiz, ortaklık temelli felsefemiz ile müşterilerimizi her zaman odak noktamızda ve ön planda tutuyoruz. Bugün ise dönüşen teknoloji ve inovasyonlarla beraber, küresel olarak daha fazla müşteriye hizmet sunma ve daha iyi bankacılık hizmetleri ve ürünleri sağlama konusundaki büyük potansiyeli görebiliyoruz. Bugünkü heyecanımız, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yolculuğunda ve Al Baraka Bankacılık Grubu’nun tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu adım, global finans sektöründe 40 yıla yayılan başarılarımızın bir özeti niteliğinde."





- "İlk durağımız Almanya, hedefimiz tüm Avrupa"





Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da Almanya'ya ilk kez "insha" hizmetini sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu hizmetle, Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"insha" projesinin Avrupa pazarına girme konusunda öncü bir strateji olduğunu aktaran Utku, şunları kaydetti:

"Tamamen dijital ve şubesiz bankacılık hizmetleriyle Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara kolaylıklar sağlamayı amaçlıyoruz. Dörtte biri Almanya’da olmak üzere, Avrupa'da 20 milyon Müslüman yaşıyor. Yerel dile hakim olmayan ve faiz konusuyla ilgili çekinceleri olan Müslümanlar, bu ülkelerdeki finansal hizmetleri kullanmakta zorluk çekiyor. Hatta bazı zorunlu bankacılık işlemlerinde ve ülkelerine para göndermekte bile zorlanabiliyorlar. Biz de dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuzla, Türk vatandaşlarının ve diğer Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm getirmek ve katılım bankacılığını dünya çapında güçlendirmek için bu projeyi geliştirdik. İlk durağımız Almanya oldu. Amacımız bu hizmetleri tüm Avrupa’daki Müslümanlara sunmak."