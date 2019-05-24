Albaraka Türk API platformunu kullanıma açtı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 29 farklı bankacılık servisinin yer aldığı API platformunu, başta kurumsal firmalar, start-up'lar ve fintechler olmak üzere geliştiricilere açtı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, 6 ana kategori altında 29 farklı bankacılık API'sini "developer.albarakaturk.com.tr" adresi ile erişilebilecek platform aracılığıyla kullanıma sundu.

Değişen, dönüşen ve gelişen finansal dünyadaki yepyeni iş modelleri, teknoloji ve oyunculara Albaraka API platformunun kapısını açan Albaraka Türk, bu platform aracılığıyla hayatı kolaylaştıran finansal ürün ve hizmetleri birlikte geliştirme imkanı sağlıyor.

Platformda sunulan API'ler ana kategorileri itibarıyla "Hesaplar", "Para Transferleri", "Finansman Bilgileri", "Kredi Kartları", "Yatırım Ürünleri" ve "Bilgi Servisleri"nden oluşuyor.

Albaraka API'lerini kullanan geliştiriciler, müşterinin rızasını alarak kendi platformları üzerinden ilgili servislere ilişkin hizmetler verebilecek.

Ayrıca geliştiriciler, kişisel finansal yönetim uygulamalarıyla kişinin hesap bilgi ve hareketlerine ulaşarak bu verilerle müşteriye finansal önerilerde bulunabilecek. Geliştiriciler ayrıca, bir yatırım yönetim uygulamasıyla bankanın ilgili API'lerini kullanarak müşterinin altın ve döviz alıp satmasını sağlayabilecek ve bu hizmetleri kendi iş modeli içinde sunabilecek.

Geliştiriciler Albaraka API platformuna kolayca kayıt olduktan sonra hangi API'lerin kullanılacağı ve proje detaylarını içeren form ile projelerini oluşturarak API'leri test edebilecek. Albaraka API'lerini kullanacak projeler geliştirildikten sonra uygulamaların hayata geçirilmesi süreçlerinde Albaraka API ekibi destek verecek.

API'lerini kullandırmaya kendi girişimleri olan insha ve Alneo ile başlayan Albaraka Türk, hem insha hem de Alneo ile bu platformun farklı API'lerini kullanarak ürün ve hizmetlerini güçlendiriyor, bunun yanında geliştirdiği finansal teknolojileri de API'lere dönüştürerek geliştiricilerin hizmetine sunuyor. Ayrıca insha'nın, Alneo'nun ve Albaraka'nın geliştireceği yeni fintech'lerin hizmetlerini de API'lere çevirerek API ürün gamını genişletecek olan Albaraka Türk hem kendi hem de global oyuncuların API'lerini de kullanarak yeni iş modelleri üretmeye devam edecek.