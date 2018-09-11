Albaraka Garaj'a katılacak 11 girişim belli oldu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere geçen yıl kurduğu Albaraka Garaj'ın ikinci döneminde çalışmaya hak kazanan 11 girişim ekibi belirlendi.

Albaraka Türk tarafından yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj'ın, yenilikçi projelere sahip girişimleri desteklemek üzere başlattığı çalışmalar sonuçlandı.

Demoday etkinliği kapsamında, toplam 505 girişimin başvurduğu Albaraka Garaj'da, adaylar arasından ön eleme ve mülakat aşamalarını geçen, finansal teknolojiden büyük veriye, robot teknolojilerinden artırılmış gerçekliğe kadar farklı alanlarda toplam 21 girişimci finale kaldı.

Jüri değerlendirmesinin ardından, Yubi, Aidatım.Net, NakitUp, Zenkronn, iCaked, Artıcan, Bir Yudum Kitap, Mixoper, Trace it Up, Salesfront.ai ve Turnaco olmak üzere 11 girişim ekibi, hızlandırma programından faydalanmaya hak kazandı.

Albaraka Garaj'a Türkiye genelinde en çok başvuruda bulunan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli şeklinde sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk'ün dijital alanda başlattığı dönüşüm sürecinin avantajlarını yaşamaya başladıklarını belirterek, teknolojinin, başta finans sektörü olmak üzere günümüz iş dünyasını hızla dönüştürmeye devam ettiğini kaydetti.

Albaraka Türk olarak bu teknolojik dönüşümde bankacılık sektörü ve ülke için öncü olma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Utku, "Albaraka Garaj start-up hızlandırma merkezimizin ikinci döneminde Türkiye genelinde 50 ilimizden 500'ün üzerinde başvuru aldık. Yapılan çalışmalar sonucunda çalışmaya hak kazanan ilk 11 girişim ekibimiz belli oldu. Bu ekiplerimize ihtiyaç duyacağı maddi manevi tüm hizmetleri tek çatı altında sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.