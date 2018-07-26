Akyurt'ta toplu sünnet şöleni

ANKARA (AA) - Akyurt Belediyesi tarafından bu yıl 14'ücüsü düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, kültür merkezi düğün salonunda yapıldı.
100 Akyurtlu çocuk, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Devlet Hastanesince, sünnet edildi.
Sünnet düğününe Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, eşi Şenay Ayantaş, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Sarıtaş ve İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ katıldı.
Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Müftü Sarıtaş, sünnet olan çocuklar için dua etti.
Başkanı Ayantaş, şölene katkı sunanlara teşekkür ederek, çocukların vatanına, milletine hayırlı evlatlar olmasını diledi.
Bisiklet hediye edilen çocuklar için çeşitli eğlence programları yapıldı.