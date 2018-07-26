Akyurt'ta toplu sünnet şöleni

ANKARA (AA) - Akyurt Belediyesi tarafından bu yıl 14'ücüsü düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, kültür merkezi düğün salonunda yapıldı. 100 Akyurtlu çocuk, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Devlet Hastanesince, sünnet edildi.Sünnet düğününe...