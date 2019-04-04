Akyurt Belediye Başkanı Ayık, mazbatasını aldı.

ANKARA (AA) - Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ayık, belediyeye gelerek 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Gültekin Ayantaş'tan törenle başkanlık görevini devraldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ayantaş, törende yaptığı konuşmada,15 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı görevinde Akyurt ilçesini köyken şehir haline getirdiklerini söyledi.

Bunun için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Ayantaş, "Şu anda kasamızda 20 milyon paramız var, 10 milyon alacağımız var. Yaklaşık 30 milyon para ile belediyemizi devrediyoruz. Yeni seçilen kardeşim Hilal Ayık ve meclis üyesi kardeşlerime başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını cenabı Allah'tan diliyorum." dedi.

Ayık ise bugüne kadar hizmetlerinden dolayı Ayantaş ve meclis üyelerine teşekkür etti.



