AKUT'tan bölgesel arama kurtarma tatbikatı

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından uluslararası standartlarda "Doğada arama kurtarma tatbikatı" yapıldı.

Eskişehir AKUT Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin olası felaketlerden ve doğada kaybolma vakalarına müdahale anlamında çok büyük öneminin olduğu belirtildi.

11- 12 Mayıs'ta 24 saat doğada arama kurtarma tatbikatı yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen 35 AKUT gönüllüsünün katıldığı tatbikat süresince üniversite evleri bölgesinde kent ormanda konaklama yapıldı. Açık arazideki uygulamalı eğitiminde ise açık arazide arama kurtarma, gece, gündüz navigasyon ve pusula ile yön bulma, harita okuma, iz takibi, iz sürme gibi konular ayrıntılı ve uygulamalı olarak verildi. Devamında görme ve duyma ile ilgili becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi."

Eğitim sonunda, daha önce büyük bir titizlikle hazırlanmış zorlu parkurlarda yapılan iz takibi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandığı aktarılan açıklamada, "AKUT gönüllüleri, bölgemizde gerçekleşebilecek doğada kayıp olaylarında arama kurtarma operasyonlarında daha etkin şekilde görev almaya için eğitimlerini aralıksız sürdürmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



