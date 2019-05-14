AKUT'lu bisikletçiler Samsun yolunda

ESKİŞEHİR (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir gönüllüsü 3 bisikletçi Eskişehir'den yola çıktı.

AKUT İletişim Sorumlusu Ahmet Aracı, Sazova Bilim ve Kültür Parkı'nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle hafta sonu Samsun'da olacaklarını belirterek, Eskişehir ekibinde görevli Alperen Çobanoğlu, Serhan Tunalılı ile Mutlu Özkaya'nın bisikletleriyle Samsun'a gideceğini aktardı.

Bisikletçilerin, "Anadolu'dan Samsun'a" etkinliği kapsamında 4 günde 650 kilometrelik mesafeyi kat edeceğini vurgulayan Aracı, böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AKUT gönüllerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.