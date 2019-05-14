AKUT'lu bisikletçiler Samsun yolunda

ESKİŞEHİR (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir gönüllüsü 3 bisikletçi Eskişehir'den yola çıktı.
Bisikletçilerin, "Anadolu'dan Samsun'a" etkinliği kapsamında 4 günde 650 kilometrelik mesafeyi kat edeceğini vurgulayan Aracı, böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.
Etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AKUT gönüllerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.