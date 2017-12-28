AKUT tarafından deprem eğitimleri

ESKİŞEHİR (AA) - AKUT Eskişehir ekibinin, 2013 yılından bugüne kadar il genelinde 55 bin kişiye deprem bilinçlendirme seminerleri verdiği bildirildi.

AKUT Eskişehir seminer biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 27 ekibi bulunan AKUT'un gönüllü ekip sayısı her geçen artıyor.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine aralıksız devam eden AKUT, Büyük Önder Atatürk'ün 'Felaketler başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.' sözü doğrultusunda seminerler de veriyor.

AKUT Eskişehir Seminer birimi, 2013 yılından bugüne kadar il genelinde 55 binin üzerinde vatandaşa deprem bilinçlendirme semineri verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim ve Orta Öğretime bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde, Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Deney Merkezinde, odun pazarı halk merkezlerinde, Tepebaşı Belediyesi belde evleri ve gençlik merkezlerinde, özel kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl 14 bin 500 kişiye AKUT seminer birimince depremden korunma ve önlem alma yolları anlatıldı.

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin uygulamalı gösterildiği seminerde, deprem sonrası hayat kurtarmada ilk saatlerin hassasiyeti ile bilinçli hareket etmenin acil durumlardaki önemi vurgulandı.



