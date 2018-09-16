AKUT ekipleri Eskişehir'de tatbikat yaptı

EKİŞEHİR (AA) - AKUT ekipleri, Eskişehir'de düzenlenen deprem tatbikatı kapsamında arama kurtarma faaliyeti yaptı.

AKUT'un Eskişehir ve Ankara ekiplerinde görev yapan 44 gönüllü, Eskişehir Şirintepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verilen iki apartmandan oluşan sitede, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl, tatbikat öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın deneyimli üyelerin yanı sıra yeni üyeler için farklı bir tecrübe olduğunu belirtti.

Kurtarma araçlarının kullanım becerisini geliştirmenin ve deneyim kazanmanın, afet zamanlarında hayati önem taşıdığını ifade eden Kızıl, şöyle konuştu:

"Deprem ülkesinde yaşıyoruz ve her zaman arama kurtarma ekiplerinin hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara ekibimizle ortaklaşa 44 kişinin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ekibimizdeki deneyimli arkadaşların daha çok deneyim kazanıp, kendilerini daha fazla ilerletmeleri. Yeni yetişen arkadaşların da makine kullanımını artırmak. Bu tür tatbikatlarımız devam edecek. İnşallah başımıza büyük bir olay bir afet gelmez. Ama gelirse de biz her zaman hazır olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz."

AKUT Eskişehir Emniyet Birim Sorumlusu Tolga Sezer de AKUT'un uluslararası standartlarda faaliyet yürüttüğünü dile getirerek, müdahalede daha etkin olmanın bu tatbikatlarla sağlandığını kaydetti.