Akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki çok sayıda araçtan akü çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'nde park halindeki bazı araçların akülerinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları ve olay yeri incelemelerinden yola çıkarak şüpheli Yunus A'yı, kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.