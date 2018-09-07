"Akü hırsızlarına" polis baskını

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda aracın aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde çeşitli semtlerde, otomobil, kamyon ve tırdan akü çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Samet K. (21) ile Göktuğ Ö'yü (21) kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



