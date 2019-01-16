Akşehirliler Hıdırlık Sofrası'nda buluştu

KONYA (AA) - Akşehirliler, belediyenin Hıdırlık Sofrası'nda düzenlediği Herse yemeği etkinliğinde buluştu.

Akşehir Belediyesinin düzenlediği "Herse" ikramı etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu tür etkinlikleri ilçe protokolü arasındaki birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Başkan Akkaya, konuşmasında bu hafta cuma günü emekli olacak Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendisine bir tablo hediye etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk'te Başkan Akkaya'ya yemek için teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'nın yanı sıra, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.