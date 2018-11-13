Akşehir’e ikinci doğal çim saha

KONYA (AA) - Akşehir'de Akşehir Spor Tesisleri yanındaki sanayi sahası Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle doğal çimle kaplandı.

Yeni yapılan doğal çim sahayı yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, saha hakkında bilgi aldı.

Başkan Akkaya’ya Akşehir Spor Kulübü Başkanı ve Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile Akşehir Spor Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Akkaya, Nasreddin Hoca Stadyumu’ndaki doğal çim sahanın ardından Akşehir’e ikinci doğal çim sahayı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylede.

Bu sahanın standartlara uygun saha olduğunu ifade eden Akkaya, "Akşehir’imizde futbola yoğun bir ilgi var. Daha önce de Büyükşehir Yasası ile mahallemiz haline gelen büyük nüfuslu 10 kasabamıza sentetik çim saha yapmıştık. Bu sahalarda hemşehrilerimiz tarafından dolu dolu kullanılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de kasabalarımıza ve büyük köylerimize sentetik çim saha yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz bu sahalarda spor yapsınlar, kahvelerden o olumsuz mekanlardan uzaklaşsınlar, daha sağlıklı bir Türk genci olarak memleketlerine hizmet etsinler.” diye konuştu.

