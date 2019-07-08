Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti

KONYA (AA) - 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Alanyurt Mahallesinde trap atışları yarışması yapıldı.

Alanyurt Mahallesindeki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir’in yanı sıra çok sayıda yarışmacı katıldı

Son derece keyifli ve heyecanlı atışların yaşandığı trap atışında yarışma sonunda birinci Osman Solmaz, ikinci Osman Kızılboğa, Üçüncü de Yüksel Kökten oldu.

Yarışma sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, dereceye girenlere otomatik av tüfeği, havalı av tüfeği, av kıyafeti ve tişört hediye ve madalyaları verdi.

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, "60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen trap atışı gerçekten çekişmeli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarımız gayet güzel, çok başarılı geçti." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise 3'üncüsünü düzenledikleri yarışmaya katılımcı sayısının giderek arttığını bildirdi.

Bu yıl yarışlara 70 kişinin katıldığını dile getiren Akkaya, "Dereceye giren arkadaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Bu yarışmalarda emek veren başta Kulüp Başkanımız Mehmet Küçüktongarlak ve yönetimine, ayrıca bütün Akşehir’imizden, çevre illerimizden, ilçelerimizden bütün katılımcılara bu ilgili ve duyarlılıkları için teşrifleri için teşekkür ediyorum." dedi.