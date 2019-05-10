Akşehir'deki cinayet zanlısı teslim oldu

KONYA (AA) - Akşehir Sanayi Sitesi'nde dün çıkan silahlı kavgada öldürülen Mehmet Servi'nin cinayet zanlısı teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Akşehir Adliyesi'ne gelerek olayda kullandığı silahla birlikte teslim olan Mahmut Y gözaltına alındı.

Mahmut Y'nin ifadesi alındıktan sonra azmettirici olduğu iddia edilen babası İsmail Y. (56) ile birlikte adliyeye sevk edildi.



İddiaya göre esnaflar arasındaki tartışmaya kiralık dükkan sebep oldu.

Mevlüt Servi kendine ait olan dükkanını başka bir oto tamircisine kiralanmak istemesi üzerine Mahmut Y ve İsmail Y arasında tartışma yaşanmış daha sonrasında olayın büyümesiyle taraflar arasında çıkan kavgada Servi silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Mahmut Y ise olay yerinden kaçmıştı.