Akşehir'de zabıta fiyat denetimi yaptı

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallarda fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için denetim yaptı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın talimatıyla zabıta ekipleri, market ve bakkallarda etiket ve fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılara yönelik tedbir alınması konusundaki uyarısını dikkate alarak böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçe genelindeki market ve bakkalları denetlemek üzere görevlendirdiklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan bakkal ve marketleri gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

