Akşehir'de yüzme kursları devam ediyor

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin “Konya’da tüm çocuklar yüzme öğrenecek” sloganıyla düzenlediği yüzme kurslarına kayıtların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Eğitim ve Sanat Merkezleri (ASEM) bünyesinde açılan Yaz Okulları kapsamında, Akşehir ilçesinde Mualla Yamaç Ortaokulu ve Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi’ne kurulan portatif havuzlarda, 6-14 yaş grubu öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Kayıtların devam ettiği ettiği kursta, diyetisyen tarafından boy ve kilo takibi yapılan çocuklara, zararlı gıdalardan uzak durmaları ve sağlık beslenmeleri ile ilgili konularda bilgilendirme yapılıyor.