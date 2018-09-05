Akşehir'de yerli kömür kullanım müjdesi

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptıkları müracaat sonucunda, "Yerli ve Milli Enerji Destekleme Teşviki" göz önüne alınarak, ilçede yerli kömür kullanımına izin verildiğini bildirdi.

Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milletvekili Orhan Erdem ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile yaptıkları esnaf ve vatandaş ziyaretleri sırasında, dolardaki kur artışı ve ithal kömürün fiyatının yükselmesi nedeniyle yerli kömür kullanma talepleri geldiğini, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat edildiğini belirtti.

Akkaya, "yerli ve milli duruş" sergilemek adına, yerli kömürün kullanım yasağının kaldırılması için yapılan müracaat sonucunda, halkın talebine duyarsız kalınmadığını ve 2018-2019 kış sezonunda geçerli olmak kaydıyla yerli kömür kullanımına izin verildiğini söyledi.