Akşehir'de yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi

KONYA (AA) - Akşehir Adliyesinde yeni adli yıl açılış programı düzenlendi.

Akşehir Barosunun adliye bahçesinde düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başsavcı Vedat Temel, programda yaptığı konuşmada, adil yargılanma hakkının yaşam hakkı gibi doğuştan kazanıldığını belirtti.

Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Başarı, siyasi partilerin ilçe başkanları, savcı ve hakimler, avukatlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.