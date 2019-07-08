Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan Huriye (67) ve Fatma Çetin (45) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ali Çetin idaresindeki 42 ADK 705 plakalı otomobil, Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada,...
KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan Huriye (67) ve Fatma Çetin (45) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.