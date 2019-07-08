Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ali Çetin idaresindeki 42 ADK 705 plakalı otomobil, Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada,...

Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
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KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Çetin idaresindeki 42 ADK 705 plakalı otomobil, Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan Huriye (67) ve Fatma Çetin (45) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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