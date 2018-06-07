Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin orta refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kerim D. (27) idaresindeki 42 UJ 451 plakalı otomobil, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde orta refüje çarptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan Cafer B. (20) ve Ayşegül B. (53) yaralandı.
Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.