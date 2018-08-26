Akşehir'de Sünnet Şöleni

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından Sünnet Şöleni düzenlendi.

Hıdırlık Mesire alanındaki şölen, Akşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başladı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı konuşmada, bu yıl sünnet edilen 88 çocukla beraber son 5 yılda toplam 561 çocuğun sünnet edildiğini belirtterek şölende emeği geçenlere teşekkür etti.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise sünnetin dini ve tıbbi bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Şölende sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Yarbay Tolga Yuvalı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Emre Çapan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.