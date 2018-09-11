Akşehir'de Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 4. Sokak Basketbolu Turnuvası, ödül töreniyle son buldu.

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokak basketbolu turnuvasına her geçen yıl ilgi arttığını söyledi.

Bu yılki geleneksel turnuvaya katılan 250 sporcunun 30 takım halinde birbirleriyle yarıştıklarını kaydeden Akkaya, şöyle konuştu:

"Bu turnuva, heyecan, onur duyulacak, takdir edilecek faaliyetlerden biridir. Sporcu arkadaşlarımızı katılımlarından dolayı kutluyorum. Akşehir Belediyesi olarak bu tür sportif faaliyetlere her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdürüyoruz. 'Mahallelerimiz Yarışıyor', 'Şipitin Çıksın' turnuvaları da var. Bunun yanında şehrimizde farklı dallarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimiz var. Bu kulüplerimiz halter, basketbol, futbol, boks, yüzme, okçuluk, güreş, atletizm gibi ciddi anlamda sportif faaliyetlerde bulunuyor. Bu kulüplerimize de Akşehir Belediyesi olarak desteklerimizi sürdürüyoruz."

Tören sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.