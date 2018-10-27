Akşehir'de

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sağlık İçin Pedalla" etkinliği düzenlendi.

Nasreddin Hoca Meydanı’ndan başlayıp Akşehir Belediyesi’nde son bulan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, güzel bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İlçenin muhtelif yerlerine bisiklet yolları yaptıklarını ifade eden Akkaya, " Bakanlıktan 500 bisiklet tahsis edildi. 3 tane istasyon kurduk. İlçemiz bisiklet kullanımı için çok uygun. Sağlık için faydası ise tartışılmaz. İnşallah yaptığımız etkinliklere ilçede bisiklet kullanımını arttıracağız." diye konuştu.