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Akşehir’de okul ve kamu kurumlarında "Nasreddin Hoca Köşesi" oluşturuldu

KONYA (AA) - Akşehir ilçesindeki tüm okullar ile kamu kurumlarında Nasreddin Hoca Köşesi oluşturuldu.Nasreddin Hoca köşelerinin oluşturulması nedeniyle Akşehir 24 Ağustos Ortaokulu’nda tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, törende...

27 Şubat 2018 Salı 16:51
Akşehir’de okul ve kamu kurumlarında
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KONYA (AA) - Akşehir ilçesindeki tüm okullar ile kamu kurumlarında Nasreddin Hoca Köşesi oluşturuldu.

Nasreddin Hoca köşelerinin oluşturulması nedeniyle Akşehir 24 Ağustos Ortaokulu’nda tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, törende yaptığı konuşmada, Nasreddin Hoca’nın Akşehir’in marka değeri olduğunu belirterek, "İlçemizin bir çok tarihi, kültürel ve doğal değeri var. Akşehir’i Akşehir yapan Nasreddin Hoca'mızdır. Biz Nasreddin Hoca'mızı her anlamda tanımak ve tanıtmak zorundayız." diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise belediye olarak Nasreddin Hoca’yı ve Akşehir’i tanıtmak için çeşitli faaliyetler ve organizasyonlar yaptıklarına söyledi.

59 yıldır Nasreddin Hoca Şenliği yapıldığını ve şenliğin bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizden böyle bir teklif geldi. Bizde belediye olarak buna destek verelim dedik. Bence bu gecikilmiş bir olaydı. Çünkü okullarımızda, kurumlarımızda birçok köşe var ama Nasreddin Hoca köşesi yok. Okullardaki çocuklarımız, kurumlarımızdaki memurlarımız ve vatandaşlarımız, o köşelerdeki özet bilgileri okuyarak Nasreddin Hoca’mızı daha iyi tanıyıp tanıtacaklar."

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş'da katkı veren herkese teşekkür etti.

Programın sonunda öğrenciler, temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Nasreddin Hoca Köşesi
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