KONYA (AA) - Akşehir'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrencileri tarafından "Nasreddin Hoca'yı Anlamak ve Anlatmak" konulu panel düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen panelin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu paneli hazırlayan öğrencilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Salih Akkaya'da, Nasreddin Hoca'nın çok büyük bir değer olduğununu, onun gelecek kuşaklara aktarılması ve anlatılması açısından bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra panelist öğrenciler sunumlarını yaptı.

Panele Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç Kadir Öztaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü, okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.