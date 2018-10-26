Akşehir'de Nasreddin Hoca Anma Günleri

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen "Nasreddin Hoca Anma Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferanslarda Nasreddin Hoca’nın bilinmeyen yönleri anlatıldı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Mevlüt Yiğit ve Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, öğretim görevlileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ilk olarak Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sinan Gönen, Nasreddin Hoca'nın hayatından önemli çizgiler konusunda sunum gerçekleştirdi.

Gönen, "Biz bu şahsiyetleri ne kadar iyi tanıyoruz. Ya da günümüz 2018 yılında nasıl ve ne kadar yansıtıyoruz, örnek alabiliyoruz. Biz toplum olarak aslında güler yüzlü bir toplumuz. Zira Hz. Peygamber gülümsemek sadakadır demiştir. Nasreddin Hoca'nın fıkralarına baktığınız zaman aslında bizi kahkaha boğan fıkralar değil, tebessüm ettiren fıkralardır ve ders çıkaracağımız fıkralardır." şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ise, "Nasreddin Hocamız model çağımızda 21'inci yüzyılda o coğrafyada yaşamaya devam ediyor. Benim her zaman hep duam vardır. Karaman'da ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde konuşurken Akşehir vilayetimizin dedim yani gönülden vilayet olmasını istedim. Laf olarak söylenmiş bir söz değildir." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Berat Alptekin de "Nasreddin Hoca ve Türk Dünyasındaki Torunları" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Konferans sonunda protokol tarafından konuşmacılara plaket verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

