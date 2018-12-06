Akşehir'de

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi soğuk ve yağışlı havalarda sokak kedilerinin sığınması için "Kedi evi" projesini başlattı.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları konusundaki hassasiyetin kalıcı hizmete dönüştürme çalışmaları sürüyor.

Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı bu aylarda soğuk ve yağışlı havalardan hayvanların etkilenmemesi için Akşehir Belediyesi şimdilik Yarenler Mahallesi'ne kedi evi yerleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sokak hayvanları da bizim bu dünyayı paylaştığımız varlıklardır. Akşehir Belediyesi hayvan sever ve hayvan dostu bir belediyedir. Belediyemiz bu bünyede birçok yerde sokak köpekleri ve kuşlar için yaptığımız bazı uygulamalarına ek olarak bir yenisini de kediler için yaptık." dedi.

"Bizlerin yaşadığımız ortamda hayvana, doğaya ve insana karşı merhametli olmamız gerekir" diyen Akkaya, şunları söyledi:

"Bu nedenle Akşehir Belediyesi olarak kışın kardan, yağıştan, soğuktan, yazın ise aşırı sıcaktan sokak kedilerinin korunması amacıyla sokaktaki emanetlerimizin kötü hava koşullarından etkilenmemesi için bir projeyi daha hayata geçirdik. Kedi evimiz kesinlikle vatandaşlarımızın evde bakamadıkları yavru veya hasta kedilerin bırakıldığı bakım merkezi veya barınak değildir. Proje kapsamında şimdilik pilot nokta olarak Yarenler Mahallemizde uygulamış olduğumuz kedi evine su ve kedi maması takviyesiyle çalışmalarımıza başlanmıştır. Kedi evimize duyarlı vatandaşlarımızın da desteği olabilir yiyecek ve mama desteklerini kedi evine getirip bırakabilirler."

