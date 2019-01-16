Akşehir'de Kaza: 1 Yaralı

KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adliye Kavşağı'nda park ettiği 03 HH 342 plakalı aracından inmek isteyen sürücü Mustafa Ç.'nin (29) açtığı aracın kapısına, aracın yanından geçmekte olan elektrikli bisiklet çarptı.

Elektrikli bisikletin sürücüsü Sefer U. (71) çarpanın etkisiyle savrularak, yoldan geçen İzzet Ç. (41) yönetimindeki 42 U 5860 plakalı başka bir araca çarparak yaralandı.



Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

