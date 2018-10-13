Akşehir'de Huzur ve Güven Uygulaması

KONYA (AA) - Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Türkiye genelinde yapılan huzur güven (Aranan Şahıslar Hırsız Kapan) uygulaması kapsamında yaptıkları uygulamada, nafaka hükümlerine uymamak, yaralama ve borcunu ödemek şartını ihlal gibi suçlardan aranan Mevlüt O, Halil İbrahim T, Sadettin T. ve Yaşar K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şahıslardan Sadettin T. serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs tutuklandı.

