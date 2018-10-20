Akşehir’de helikopterle trafik denetimi

KONYA (AA) - Akşehir'de jandarma trafik ekipleri, helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.
Yunak- Akşehir karayolu üzerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Karabulut Mahallesi'nde yapılan denetimde ekipler, jandarma helikopterinden destek aldı.
Denetimlerde jandarma ekipleri, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.
Tespit edilen araçlar, helikopterde bulunan görevlilerce kontrol noktalarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı.