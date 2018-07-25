Akşehir'de haşereyle mücadele çalışmaları

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerle ilgili şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışmalarının mayıs ayından bu yana sürdürüldüğü belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışmasının, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak yapıldığı, zararlılarla mücadele edilirken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas ve modern bilim yöntemlerinin kullanıldığı kaydedildi.