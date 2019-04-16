KONYA (AA) - Akşehir'de dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un konu edildiği panel düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte panel başkanlığını Akşehir Şehit Zeynep Sağır Proje İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Ferdane Dadak yaptı.

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Talip Gültekin, "Cengiz Aytmatov'un eserlerinde efsaneleşmiş ve olaylar üzerindeki etkileri" üzerine konuştu.

Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Beyza Akyol, "Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki kadın" konusunu işledi.

Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Hayrunnisa Yenioğlu, "Cengiz Aytmatov'un 2'nci Dünya Savaşı'ndaki halk üzerindeki etkilerini, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Proje İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Şevval Ateş de "Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki din algısı" konusunu işledi.

Değerlendirme konuşmalarını Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel yaptı.

- Cengiz Aytmatov, Cemil Meriç, Necip Fazıl

Çalışmanın güzel ve öğretici bir panel olduğunu söyleyen İlçe Kaymakamı Mehmet Türk yaptığı konuşmada, "Cengiz Aytmatov Türk dünyasının yetiştirdiği dünya çapında bir değerdir. Cengiz Aytmatov'u bugün anlatırken burada ana fikir, ana kavram esas itibariyle okumaktır. Maalesef okumuyoruz, okumayan insan cahil kalmaya mahkumdur. Gerek bireysel anlamda, gerek toplumsal anlamda ve devletsel muvazenesinde eğer okumazsanız, kendinizi yetiştirmezseniz, çağa kendinizi hazırlamazsanız maalesef diğer insanların ve devletlerin sömürüsü haline gelirsiniz." diye konuştu.



Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının yetiştirdiği çok önemli bir yazar olduğunu ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bizim adeta Türk Milleti'nin gövdesine taşımasında katkı veren bu milleti onun köklerini oluşturan, ruh veren yazarlardan birisi Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç'tir. Daha öncesinde Anadolu Mektepleri kapsamında bunların konusu işlendi. Bunlar bizim için gerçekten çok çok önemlidir. 'Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' başlıklı panelin öğretici ve herkese faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben şahsım adına katkıda bulunan ve siz değerli konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- Türkiye'de "Selvi Boylum, Al Yazmalım" ile sevildi

Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, "Aytmatov Türk dünyasında çok önemli bir yazardır ve dünyada da bir kitleyi etkilemiştir. Benimde birçok kitabını okumaya imkanım oldu. Kadir İnanır, Türkan Şoray oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini bir de Cengiz Aytmatov'u okuyarak onu düşünerek bir kez daha izleminizi tavsiye ediyor teşekkür ediyorum diye konuştu.



Yapılan konuşmalarının ardından protokol üyeleriyle panelistlerin toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

Panele, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, MHP Akşehir İlçe Teşkilat Başkanı Salih Akça, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.