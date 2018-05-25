Akşehir'de bıçakla yaralama iddiası

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde eski eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alının bir kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Sanayi dükkanlarının arka kısmındaki boş arazide Erdoğan E, bir hafta önce boşandığı...