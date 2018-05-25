Akşehir'de bıçakla yaralama iddiası

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde eski eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alının bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Sanayi dükkanlarının arka kısmındaki boş arazide Erdoğan E, bir hafta önce boşandığı Fatma G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Erdoğan E, eski eşini karnından bıçaklayarak kaçtı.
Yaralanan Fatma G, Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinden sonra Konya'ya sevk edildi.
Hıdırlık Mahallesi'nde ormanlık alanda saklanırken polis tarafından yakalanan Erdoğan E, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.