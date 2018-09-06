Akşehir'de

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği tarafından düzenlenen "4. Geleneksel Sokak Basketbolu Turnuvası" başladı.

Akşehir Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü basketbol sahasında yapılan turnuvaya, yıldız genç kız kategorisinde 4, yıldız genç erkek kategorisinde 13, genç erkek kategorisinde 9, veteran erkek kategorisinde 4 olmak üzere toplamda 250 sporcu ve 30 takım katıldı.

Turnuvanın açılış törenine Akşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Mevlüt Karayiğen, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Sehr-i Beyza Gençlik Derneği Başkanı Kürşad Çelik, sporcu aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Turnuva sonunda şampiyon olan ve dereceye giren takımlar ile 3 sayılık atış yarışmasında derece yapan sporculara çeşitli ödüller verilecek.



