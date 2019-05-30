Akşehir'de 3 Koridor Kitaplığı daha açıldı

KONYA (AA) - Karahüyük Ali Akkanat ilkokulunda, "Ertuğrul Gazi", Cumhuriyet ilkokulunda "Fatih Sultan Mehmet", Nasreddin Hoca ilkokulunda "Nasreddin Hoca" isimli koridor kitaplıklarının açılışı yapıldı.

Törene katılan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya projenin mütevazi ama büyük bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Bu kitaplıklarımızda 52 tane eser var. Bu eserler bizim farklı alanlarda kahramanlıklarıyla, başarılarıyla kendinden söz ettirmiş, Türk büyüklerimizin yaşamını, tanıtımının yapan kitaplardır. Biz bu kitapları okudukça göreceğiz ki o insanların bilmediğimiz birçok yönleri de var. Boşuna onlar tarihe özellikle de Türk tarihine mal olmamış. Birçok kabiliyetler, çalışmalar, gayretler göstermişler. Biz onları ne kadar iyi tanıyabilirsek belki onların yaptıklarından da faydalanarak daha iyi birer Türk insanı olabiliriz. Bu sayede ülkemize, Türk İslam coğrafyasına dün ve bugün olduğu gibi umut olmaya devam edebiliriz. Bu projenin bir amacını da; bu örnek insanları yani adam olmuş çocukları adam olacak çocuklarla buluşturarak adam olacak çocuklarımızın sayısını artırmak olarak düşünüyoruz." dedi.

Okullardaki kütüphanelerin açılışlarında Türk tarihinin önemli karakterlerinin kostümlerini giyen öğrencilerde, giydikleri karakterlerin hayatları hakkında kısa bilgi verdi.

Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023 kapsamında, Akşehir'de toplam 22 adet koridor kitaplığı açılması planlanıyor.



Kütüphanelerin açılışına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Eğitimevi Organizasyon sorumlusu Ahmet Ortadeveci, bazı siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



