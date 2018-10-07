Akşehir Yunus Emre Cami ibadete açıldı

KONYA (AA) - Akşehir'de hayırsever vatandaşlar ve belediyenin katkılarıyla yaptırılan Yunus Emre Cami düzenlenen törenle ibatede açıldı.

Yarenler Mahallesi'ndeki hayırsever bir vatandaşın bağışladığı arsaya yaptırılan caminin açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Ardından caminin yapılmasında emeği geçen kişi ve kurum ve şirketlere, teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Akşehir İlçe Müftüsü ve çevre ilçe müftüleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.