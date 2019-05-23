Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası iftar yemeği

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oda üyelerine iftar yemeği verildi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde, Yunak’lı sanayiciler, kurum ve kuruluşların yöneticileri bir araya geldi.

Yunak Meslek Yüksek Okulu etkinlik salonunda düzenlenen iftar programına yaklaşık 800 kişi katıldı.

Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş’ın Kur'an Tilaveti ile devam eden iftar programı, yapılan dua ile sona erdi.

İftar programına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, Yunak Ziraat Odası Başkanı Yusuf Gülmez, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.