Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde, 5-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği" programı, Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Başkan Akkaya, belediye binasında düzenlediği toplantıda, "Temsili Nasreddin Hoca" görevini sanatçı Şoray Uzun'un üstleneceği şenliklerin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçeceğini söyledi.

Şenliklerin ilk günü saat 11.00’de geleneksel "dellal" tarafından halkın şenliğe davet edileceğini belirten Akkaya, "Saat 16.00’da Nasreddin Hoca’yı şenliğe çağrı ve akabinde Şenlik Korteji yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de ise Nasreddin Hoca Meydanı’nda Akşehir Çayı’na maya çalma töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca 38. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda Akşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü alan Ukraynalı karikatür sanatçısı Sergii Riabokon’a Altın Eşek Karikatür Ödülü’nü takdim edeceğiz.” diye konuştu.

Akkaya, şenlikler kapsamında 6 Temmuz'da Manga, 7 Temmuz'da Işın Karaca, 8 Temmuz'da Erhan Uslu'nun konser vereceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocuklar ve yetişkinler için tiyatrolar olacak. Keloğlan Şirinler Ülkesinde, Keloğlan’ın Fendi Kralı Yendi ve Kuyudaki Aslan oyunları çocuklarımızla buluşacak. 10 Temmuz'da Akşehir Kültür Merkezi’nde ‘Son Çıkış’ oyunu yetişkinler için perde açacak. Hemşehrimiz Emre Çaltılı’nın yönetmenliği ve başrol oyunculuğunu yaptığı ‘Hayatta Olmaz’ sinema filmi de sinemaseverlerle buluşacak."

- En güzel gözlü eşek yarışması yapılacak

Sanata Saygı Platformu tarafından Gülmece Parkı’nda çocuklar için seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, ebru, resim, kaligrafi, hat sanatı ile ilgili atölye çalışmalarının yapılacağını anlatan Akkaya, en güzel gözlü eşek, eşeğe ters ve düz binme ile trap atışı yarışmalarının da yer alacağını aktardı.

Akkaya, şenlikler kapsamında "Sende de Bende de Anısı Var-Akşehir’in Hafızası", "Kadrajımızdan Yansıyanlar", "Akşehir’den İnsan Manzaraları" fotoğraf sergilerinin yanı sıra Akşehir Atölyesi proje sergisi ve karikatür sergisi gibi birçok serginin de gezilebileceğini bildirdi.

Şenlikler kapsamında yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin de çeşitli alanlarda gösteri sunacağını ifade eden Başkan Akkaya, şunları kaydetti:

"Konserlerle, tiyatrolarla, sanatsal etkinliklerle, yarışmalarla dolu dolu Akşehir’i ve Nasreddin Hoca’yı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum. Akşehir'de yaşayan veya dışarıda olan tüm Akşehirli hemşehrilerimizi, şenliğimize katılmak isteyen tüm misafirlerimizi 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’mize davet ediyorum."







