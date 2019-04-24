Akşehir Kitap Fuarı açıldı

KONYA (AA) - Bu yıl beşincisi düzenelenen Akşehir'de kitap fuarı kapılarını açtı.

Organizasyon, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi'nin işbirliğinde yapıldı.

24 Nisan - 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye'nin tanınmış yazarları da okuyucularla buluşacak.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki fuarın açılış töreni Akşehir Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya açılışta yaptığı konuşmada kitap fuarlarının bu yıl beşincisini açtıkları için sevinçli olduklarını belirterek, "Bu fuarlarımız artık Akşehir'imizde geleneksel hale geldi, bundan sonra da inşallah devam edecek. Yüzlerce yayın evimizden 7 bin 500 çeşit, 80 bin civarı kitap fuarımızda yer alıyor. Üçü Akşehir'imizden olmak üzere yirminin üzerinde yazarımızı bu kitap fuarımızda ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız etkinlilerle birlikte 144 yazarımızı Akşehirli yavrularımızla buluşturmuş oluyoruz. 4 yıl boyunca açılan kitap fuarlarımızı da 105 bin kişi ziyaret etmiş." dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de il emri oku olan bir inancın mensupları olduğumuza dikkat çekerek, "İlk emri oku olmakla beraber maalesef pek okuyan toplumlar değiliz. Okumadığımız içinde maalesef gerek bireysel anlamda gerek toplumsal anlamda gerek ülkeler muvazenesinde sömürüye açık hale gelebiliyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki tüm öğretmenlerin kitap fuarında kullanması amacıyla hazırlanan 45 bin lira değerindeki sembolik çeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu'na verdi.

Açılış töreninde alanda bulunan ağaçlara asılan içi kitap dolu çantalarda öğrencilere hediye edildi. Ağaçlardaki kitap çantalarını alan öğrencilerden bazıları bir sürprizle karşılaştı. Akşehir Belediyesi tarafından 3 çantanın içine kitap ile birlikte gram altın koyulunca çantalarından gram altın çıkan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve yazarlar daha sonra hep birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti.

11 gün sürecek fuar boyunca imza günleri de kitapseverlerle buluşacak.